Das Kupfer-Gold-Explorationsunternehmen Goliath Resources Ltd (TSX-V: GOT; FRA: B4IE) hat soeben seine Geologencrew mobilisiert, um Bohrungen im sogenannten "Goldenen Triangle" und im Skeena-Bogen in British Columbia vorzubereiten. Zu den Vorarbeiten gehört insbesondere die Vermessung der Liegenschaften Bingo-, Golddigger-, Copperhead- sowie Lucky Strike. Zur Arbeit gehört es, die Ergebnisse von mehr als 1.700 Kilometern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...