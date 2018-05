NordLB hebt Commerzbank auf 'Halten' - Ziel 11 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat die Aktie der Commerzbank nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. Mit der im Auftaktquartal verzeichneten Stagnation der bereinigten Gesamterträge und dem Rückgang des operativen Ergebnisses habe der Markt gerechnet, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der anhaltenden Ertragsschwäche und geringen Eigenkapitalrendite halte er die niedrige Bewertung für angemessen.

Independent Research hebt Allianz SE auf 'Kaufen' - Ziel 225 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Allianz SE nach Zahlen für das erste Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 210 auf 225 Euro angehoben. Analyst Markus Rießelmann hob seine Gewinn- und Dividendenschätzungen für 2018 und 2019 in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Das aktuelle Bewertungsniveau werde der operativen Stärke des Münchner Versicherers nicht gerecht.

DZ Bank senkt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 74 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Lanxess nach den jüngsten Kursgewinnen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der angehobene Jahresprognose des Chemiekonzerns sei weitgehend in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den fairen Wert für die Aktien hob er von 73 auf 74 Euro an.

NordLB senkt Vossloh auf 'Halten' - Ziel 45 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Vossloh nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, aber das Kursziel auf 45 Euro belassen. Das erste Quartal des Schienenlogistik-Unternehmens sei schwach verlaufen, was jedoch erwartet worden sei, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe ihn aber das zum Verkauf vorgesehene Lokomotivengeschäft mit seinem deutlich positiven Ergebnisbeitrag. Wegen des aktuellen Bewertungsniveaus habe er sein Anlageurteil geändert.

DZ Bank senkt ElringKlinger auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 11 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat ElringKlinger von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Aktien von 14 auf 11 Euro gesenkt. Analyst Michael Punzet rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer anhaltend schwachen Margenentwicklung. Die selbst gesteckten Ziele für 2018 werde der Autozulieferer wohl verfehlen, so der Experte.

DZ Bank senkt Deutsche Wohnen auf 'Halten' - Fairer Wert 42 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Papiere von Deutsche Wohnen aufgrund des geringen Restpotenzials zum fairen Wert von 42 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Ergebnisse des ersten Quartals seine im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Barclays startet Deutsche Bank mit 'Underweight' - Ziel 8 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank mit "Underweight" und einem Kursziel von 8 Euro in die Bewertung aufgenommen. "Es muss sich etwas ändern, nur was?" - so der Titel der am Dienstag vorliegenden Studie des Analysten Amit Goel. Laut seinen Schätzungen wird es die Bank in den kommenden Jahren schwer haben, eine Rendite über 2 bis 3 Prozent zu erwirtschaften. Die mit dem Zwischenbericht angekündigten Schritte führten zu kurzfristig sinkender Profitabilität und lösten die Probleme vermutlich nicht, so Goel.

Commerzbank senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 30 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen von 32 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei für den Industriekonzern generell gut verlaufen, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte zwar seine operative Gewinnschätzungen für das laufende Jahr, senkte sie aber für 2019 um 2 Prozent wegen schwächerer Gewinnaussichten in den Sparten Aufzüge und Industrielösungen.

RBC Capital senkt Ziel für Deutsche Post - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Deutsche Post von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Damian Brewer senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen bis 2020. Die Papiere des Logistikkonzerns zeigten in den Sommermonaten ohnehin oft Schwäche. Langfristig orientierte Anleger sollte sie zum Einstieg nutzen.

JPMorgan senkt Ziel für Vodafone auf 280 Pence - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone nach Zahlen von 290 auf 280 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani begründete dies in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit gestiegenen Schätzungen für die Kosten für den Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Das operative Ergebnis des zweiten Geschäftshalbjahres habe die Erwartungen erfüllt, der Ausblick sei durchwachsen.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0419 2018-05-15/21:35