FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hypo Real Estate Holding GmbH hat den am Dienstag begonnenen Verkauf von ca. 22 Millionen Inhaberaktien (16,5 Prozent des ausstehenden Grundkapitals) der Deutsche Pfandbriefbank AG abgeschlossen. Der Bruttoerlös betrage rund 287 Millionen Euro, teilte die Hypo Real Estate am Abend mit. Rechnerisch entspricht das einem Preis von ca. 13,05 Euro je Aktie. Im Xetra-Handel lag der letzt Kurs der Aktie am Dienstag bei 13,50 Euro.

Sie halte nach dem Verkauf noch 3,5 Prozent des ausstehenden Grundkapitals der Deutsche Pfandbriefbank. Im Anschluss an die Platzierung unterlägen diese Aktien einer Haltefrist-Vereinbarung bis einschließlich 14. November 2018, teilte die Hypo Real Estate weiter mit.

Die Platzierung sei im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich an institutionelle Anleger erfolgt, hieß es weiter. Ein langfristig orientierter institutioneller deutscher Investor habe dabei Aktien in Höhe von 4,5 Prozent des Grundkapitals der Deutsche Pfandbriefbank erworben.

Die Hypo Real Estate wird vollständig von dem Finanzmarktstabilisierungsfonds gehalten, der wiederum von der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH verwaltet wird.

