Gericht entscheidet, dass Firecomms nicht gegen Broadcom-Patent in Deutschland verstößt

Firecomms Ltd ("Firecomms" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es eine von Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. ("Broadcom") gegen Firecomms in Deutschland eingereichte Patentverletzungsklage gewonnen hat. Am 13. April 2018 entschied das Amtsgericht München, dass die RedLink-Produkte FR05MHIR und FR10MHIR von Firecomms nicht gegen die deutsche Bezeichnung des europäischen Patents Nr. 1 511 198 B1 von Broadcom ("Patent 198") verstoße, dass daher die von Broadcom erhobene Klage abzuweisen sei und dass Broadcom die Kosten des Rechtsstreits zu tragen habe.

"Damit bestätigt das Münchner Gericht die schon lange von Firecomms vertretene Position, dass das Unternehmen nicht gegen Patent 198 verstößt, und hat umgekehrt die Argumente von Broadcom abgewiesen", erklärte Dr. John D. Lambkin, Managing Director des Unternehmens. "Während dieses langwierigen Prozesses haben wir die Richtigkeit unserer eigenen Technologie entschlossen verteidigt, und ich danke dem Münchner Gericht heute für sein ausgewogenes und umfangreiches Urteil", ergänzte er.

Dr. Lambkin bedankte sich auch bei den Kunden von Firecomms mit den Worten: "Firecomms schätzt außerdem die unerschütterliche Unterstützung durch unsere Kunden im Laufe dieses Verfahrens. Ich bin stolz, dass ihr Vertrauen in uns voll und ganz gerechtfertigt war. Wir freuen uns darauf, die Beziehungen zu unseren Kunden auf der ganzen Welt zu vertiefen."

Über Firecomms

Firecomms (www.firecomms.com) ist ein führender Hersteller von Glasfaserlösungen und optischen Transceiver-Modulen. Das Unternehmen vermarktete als erster Anbieter Leuchtdioden mit optischem Resonator (resonant cavity light emitting diodes, RCLEDs), die heute in den industriellen RedLink POF-Transceivern sowie den steckerlosen Produktfamilien OptoLock und LC verwendet werden. Kunden von Firecomms setzen diese Transceiver-Produkte in einem breiten Anwendungsspektrum für die Strom- und Energiebranche, Industriesteuerungen, Medizintechnik und Verbrauchergeräte ein. Der Hauptsitz von Firecomms Ltd. befindet sich in Cork, Irland.

