Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MEDIA.SATURN - Der Elektroeinzelhändler Media-Saturn versucht den Befreiungsschlag. Der Aktienkurs von Ceconomy, der Dachgesellschaft von Media-Markt-Saturn, befindet sich im freien Fall. Nun stellt Vorstandschef Pieter Haas die Weichen für eine bessere Zukunft. Er verbündet sich mit Fnac Darty, einem der wichtigsten Wettbewerber in Europa. (Handelsblatt S. 18)

DEUTSCHE BANK - Den Beschäftigten der Deutschen Bank droht ein personeller Kahlschlag. Nach einem kräftigen Personalaufbau in den vergangenen zehn Jahren auch durch die Übernahme der Postbank hat das Haus eine Kostenstruktur etabliert, die weit entfernt ist von jenen, mit denen seine Wettbewerber operieren. (Börsen-Zeitung S. 5)

ENBW - Mutmaßlich russische Kriminelle drangen im Sommer 2017 in das Netz von Netcom BW ein, einer Tochter des Energieversorgers ENBW. Der Generalbundesanwalt ermittelt. (SZ S. 19)

MERCK - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat einen schwachen Start ins Jahr hingelegt. Der starke Euro und hoher Wettbewerb im Geschäft mit Flüssigkristallen haben Umsatz und Ergebnis gedrückt. Das Management spricht nach wie vor von einem Übergangsjahr und will 2019 auf den Wachstumspfad zurückkehren. Finanzvorstand Marcus Kuhnert stellt in einem Interview von 2019 an wieder eine Wachstumsgeschichte in Aussicht. (Börsen-Zeitung S. 11)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2018 00:21 ET (04:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.