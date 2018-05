Nestle will den Zucker-Gehalt seiner Produkte um weitere 5 % senken. Bei Salz peilt man sogar eine zusätzliche Reduktion um 10 % an. Bei Produkten, die die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für gesättigte Fette überschreiten, will Nestle ebenfalls eine Kürzung um 10 % vornehmen.



In den vergangenen Jahren hatte Nestle den Anteil an Zucker, Salz und Fett bereits reduziert, auch um das Image von verpackten Nahrungsmitteln bei gesundheitsbewussten Verbrauchern zu verbessern. Klingt lecker!



