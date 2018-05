Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Resultate des Chemie- und Pharmakonzerns seien nicht so schlecht, weshalb er von der negativen Kursreaktion am Tag der Zahlenvorlage überrascht sei, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kleinere Kürzungen seiner Schätzungen seien vor allem währungsbedingt und überschatteten die Stärke im Life-Science-Geschäft./tih/he Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0156 2018-05-15/22:22

ISIN: DE0006599905