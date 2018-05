...und zwar für eine Fusion unter Gleichen. Also kein Kampfangebot gegen bar oder ähnliche Konstrukte. Vorzugsweise in einem Land mit gesicherten Rechtsverhältnissen und eindeutiger Marktstellung. Werkommt dafür infrage? Die Zurich Insurance gilt als Idealpartner, sowohl von der Kultur als auch der Finanzlage und ihrer Bedeutung her. Ihre Spitze ist seit einigen Jahrennicht überzeugend gut besetzt, was auf einige besondere persönliche Verhältnisse zurückzuführen ist. Ihr Marktwert beträgt 47 Mrd. Franken oder etwa 37 Mrd. Euro. Das wäre etwa ein Drittel des Marktwertes der Allianz. Ein Umtauschangebot Zurich-Aktien gegen Allianz-Aktien lässt sich unschwer rechnen. Die Allianz steht auf zwei Beinen, Versicherungen und Vermögensverwaltung, die Zurichvornehmlich auf einem Bein, Sachversicherungen. Für die Akzeptanz einer Fusion muss ein Kurs gefunden werden, der eine Prämie enthält. Darin liegt die Spekulation, die wir eingehen. Das Risiko ist gleich null. Die Prämie kann man auf 20 % schätzen. Wer also in Zurich investiert, kauft dieseSpekulation mit dem genannten Potenzial und ist anschliessend Allianz-Aktionär. Das hat Charme: DieKombination von beiden ergäbe Grössenordnungen um 130 Mrd. Euro Marktwert für eine Gesamteinnahme (Prämien plus Verwaltungsgebühren) um 150 Mrd. Euro (geschätzt). Beide Kurse haben bisher kaum reagiert, lediglich die Allianz zog in den vergangenen Tagen etwas stärker an.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 20 vom 16.5.2018.



