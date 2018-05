Die Wirecard-Aktie steigt und steigt - heute geht es auf ein neues Allzeithoch, in der 1-Jahres-Betrachtung können sich die Aktionäre des Zahlungsdienstleisters über einen Gewinn in Höhe von 121% freuen. Wie heute bekannt wurde, verdient Wirecard weiter gut am Einkaufsboom im Internet:So machte das Unternehmen im ersten Quartal unter anderem dank mehr abgewickelter Transaktionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...