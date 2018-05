Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 49 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Medizintechnik-Unternehmens sei "in line", der Gewinn je Aktie aber deutlich schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch erhöhte der Experte seine Prognosen für 2019 und die Folgejahre./edh/zb Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-05-16/09:04

ISIN: DE0005313704