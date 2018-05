Bad Marienberg - Die Hauptversammlung des führenden Wohnungsprivatisierers ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB), Berlin, hat mit großer Mehrheit der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,17 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie zugestimmt (Vj. 0,15 EUR), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...