FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TCLA XFRA US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON 0.111 EUR

7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.210 EUR

W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.336 EUR

4HF XFRA SE0006887063 HOIST FINANCE AB 0.184 EUR

WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.965 EUR

S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.098 EUR

5WD XFRA US93148P1021 WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01 0.210 EUR

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.176 EUR

VYO XFRA US9271911060 VINA CONCHA Y TORO ADR/20 0.357 EUR

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.587 EUR

TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.235 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.141 EUR

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 0.722 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.126 EUR

PQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.210 EUR

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.310 EUR

NQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.344 EUR

XWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.143 EUR

MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.344 EUR

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.319 EUR

LP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1 0.109 EUR

4J2 XFRA US48020Q1076 JONES LANG LASALLE DL-,01 0.344 EUR

JEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.126 EUR

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.403 EUR

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.625 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.388 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.587 EUR

TF3A XFRA US3179231002 FINISH LINE INC. A DL-,01 0.096 EUR

NER XFRA US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50 0.217 EUR

63DA XFRA US2515421061 DEUTSCHE BOERSE ADR 1/10 0.253 EUR

CUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 0.906 EUR

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.038 EUR

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 0.940 EUR

PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.126 EUR

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.399 EUR