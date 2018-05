FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1UEN XFRA BMG9231L1081 UTD ENERGY GR.NEW HD -,01 0.004 EUR

PVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.031 EUR

2QR XFRA BE0974272040 QRF CITY RETAIL 1.350 EUR

DKE4 XFRA LU0128943502 DKB ASIEN FDS INH.ANL 0.177 EUR

DKEB XFRA LU0117118041 DKB PHARMA FDS INH.ANL 0.341 EUR

DKEA XFRA LU0117117746 DKB EUROPA FDS INH.ANL 0.120 EUR

DKEV XFRA LU0110699088 BAYERNINV.TOT.R.COR.BD AL 0.232 EUR

ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION 0.201 EUR

WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.629 EUR

V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.671 EUR

TJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.327 EUR

DNQA XFRA US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50 0.193 EUR

SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.636 EUR

RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.101 EUR

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.352 EUR

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.252 EUR

LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.472 EUR

PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.084 EUR

ELP XFRA US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 0.022 EUR

CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.185 EUR

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.436 EUR

HOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.233 EUR

9C7 XFRA US12673P1057 CA INC. DL -,10 0.214 EUR

BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.260 EUR

UNBA XFRA SE0007871645 KINDRED GR.PLC LS-,000625 0.626 EUR

ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.281 EUR

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.108 EUR

BNF XFRA SE0000862997 BILLERUDKORSNAES SK 12,50 0.417 EUR

DNQ XFRA NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50 0.193 EUR

TGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.169 EUR

5MIA XFRA KYG5804G1047 MAOYE INTL REG S HD-,10 0.004 EUR

5LX XFRA KYG211411098 CHINA LILANG REGS HD-,10 0.027 EUR

4OJ XFRA KYG0539C1069 ASIA CEMENT CH.HO. HD-,01 0.020 EUR

QGI XFRA ID1000099807 MITRA ADIPERKASA RP 500 0.002 EUR

B7O XFRA HK1883037637 CITIC TELECOM INTL.HLDGS. 0.014 EUR