Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer nach Zahlen zum ersten Quartal von 69,50 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Werbevermarkters seien "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Asen Kostadinov in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2018 dürfte für Ströer ein weiteres starkes Jahr werden und zu einer höheren Bewertung führen./edh/jha/ Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-05-16/09:47

ISIN: DE0007493991