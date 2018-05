Aktie im Fokus - K+S

Positiv wurden die vorgestern veröffentlichten Quartalszahlen von K+S an der Börse aufgenommen. Die Aktie stieg auf ein neues Mehrjahreshoch und schloss auch gestern mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 25,75 Euro. So hoch notierte der Kurs zuletzt Ende 2015.

Damit konnte die Aktie ein Kaufsignal liefern, welches weiteres Kurspotential nach sich ziehen könnte. Ein nächstes mögliches Kursziel ist der Bereich um 28,00 Euro. Auf der Unterseite ist der Kurs horizontal bei rund 25,00 Euro gut unterstützt. Erst Schlusskurse darunter würden das Kaufsignal wieder aufheben und einen Test des Aufwärtstrends bei derzeit rund 23,50 Euro in den Vordergrund rücken. Heute ist bei K+S der Tag nach der Hauptversammlung, das Papier wird also ex Dividende gehandelt.

