Die Volkswagen-Tochter MAN rechnet für das laufende Jahr trotz eines leichten Umsatzwachstums nur mit einem "operativen Ergebnis auf Vorjahresniveau", sagte Konzernchef Joachim Drees am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Konzerns am Konzernsitz in Dachau. Zugleich will der Konzern seine Sparanstrengungen erhöhen. Von Thomas Schmidtutz

Den vollständigen Artikel lesen ...