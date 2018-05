Bad Marienberg - Die Geschäftsführung der Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, hat am heutigen Dienstag die Notierung ihrer Unternehmensanleihen 2012/21 (ISIN DE000A1MLSJ1/ WKN A1MLSJ) und 2012/22 (ISIN DE000A1R0RZ5/ WKN A1R0RZ) im Spezialsegment des Freiverkehrs der Börse Stuttgart, Bondm, gekündigt, so die Ekosem-Agrar GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

