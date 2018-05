Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen zum ersten Quartal von 5800 auf 5200 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe wegen nun geringerer Wachstumsannahmen seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren bis 2022 gesenkt, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/la

Datum der Analyse: 16.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0002875804

AXC0165 2018-05-16/11:48