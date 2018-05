ReifenDirekt.de und Nankang verlosen einen VW up! und Tickets für "Fast Furious Live" in Berlin.

Bis zum 20.05.2018 vier Nankang Sommerreifen bei ReifenDirekt.de kaufen und mit etwas Glück gewinnen.

Die "Fast Furious"-Filmreihe zieht seit 2001 Kinobesucher auf der ganzen Welt in den Bann. Nun bekommt der Blockbuster eine eigene Show und Fans können die Fahrzeuge der Filme in der Berliner Mercedes-Benz Arena hautnah erleben. Bekannte Szenen aus den Filmen werden mit atemberaubenden Stunts und aufwendigen Spezialeffekten nachgestellt. Dreidimensionale Projektionen mit den weltbesten Stuntfahrern sorgen für einen echten Geschwindigkeitsrausch. Insgesamt vier Mal im Zeitraum vom 22. bis zum 24.06.2018 wird die spektakuläre Show in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin zu sehen sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180516005566/de/

Noch bis zum 20.05. mitmachen und Tickets für "Fast Furious Live" in Berlin gewinnen (Photo: Business Wire)

ReifenDirekt.de und Nankang starten ein Gewinnspiel für diese einzigartige Show in Berlin: Wer zwischen dem 12.04. und 20.05.2018 mindestens vier Nankang Sommerreifen bestellt, kann Tickets für die "Fast Furious"-Show in der Mercedes-Benz Arena gewinnen. Verlost werden 1x2 VIP-Tickets, 2x2 Best-Tickets und 4x2 Standard-Tickets. Als Hauptpreis winkt ein VW up!.

Nach der Bestellung der Nankang Reifen, egal welcher Dimension, registriert man sich auf der Bestellbestätigungsseite für das Gewinnspiel und genießt mit ein wenig Glück den Sommer in einem VW up! oder erlebt die Fahrzeuge aus "Fast Furious" live in Berlin. Weitere Informationen zum Gewinnspiel gibt es auf https://www.reifendirekt.de/Nankang_FastandFurious_2018.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.000 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

Reifendirekt.de hat ein "ausgezeichnetes Profil"; der Webshop fuhr mehrfach als Testsieger unter den Reifen-Onlineshops an die Spitze und schnappte sich zahlreiche Auszeichnungen.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180516005566/de/

Contacts:

insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

oder

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com