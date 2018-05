Hier geht's zum Video

Die Allianz deutet schon vor den Quartalszahlen an, sie hätte gern einen Fusionspartner, holt sich aber eine blutige Nase. Muss die Allianz sich verstärken, Vivien Sparenberg von Vontobel? Vivien Sparenberg von Vontobel sagt im Gespräch mit Antje Erhard: Andere Versicherer täten sich mit Profitabilität und Niedrigzins leichter. Von daher wäre eine Fusion denkbar, aber nicht zwingend. Die Kursziele wachsen derzeit jedoch nicht in den Himmel. Was nun?