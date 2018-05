Schwalbach am Taunus (ots) -



Sie sind so sanft wie Wasser und Waschlappen mit dem Komfort und der Reinigungsleistung eines Feuchttuchs: die neuen Pampers Aqua Pure Feuchttücher mit 99% Wasser und Bio-Baumwolle bieten eine besonders reine und milde Reinigung für empfindliche Babyhaut. Die Feuchttücher werden ausschließlich aus den wichtigsten, dermatologisch getesteten Materialien und Inhaltsstoffen* hergestellt. Pampers milde Feuchttücher bleiben dabei unverändert stark und reißfest**. Die Pampers Aqua Pure Feuchttücher sind ab Mitte Mai im Handel erhältlich und eignen sich für Neugeborene ab dem ersten Tag. Auch 93% der befragten Hebammen sind überzeugt und würden sie weiterempfehlen***.



Pampers milde Feuchttücher gleichen den pH-Wert empfindlicher Babyhaut aus



Ab dem ersten Tag braucht jedes "kleine Wunder" den besten Schutz und Eltern sorgloses Windelwechseln. "Die Haut von Neugeborenen ist sehr empfindlich", weiß Dr. Barbara Kunz, Dermatologin und Kinderhautexpertin. "Die Hautzellen eines Babys sind kleiner und die Hornschicht dünner als bei Erwachsenen. Dadurch können Substanzen leichter in die Haut eindringen. Erst nach der Ausreifung der obersten Hautschicht zu einer voll funktionierenden Barriere, ist die Haut von Babys vor dem Austrocknen geschützt. Deshalb ist es wichtig, zur Pflege möglichst milde und verträgliche Produkte zu verwenden", erklärt die Expertin. Für eine besonders reine und milde Reinigung der empfindlichen Babyhaut hat Pampers die neuen Aqua Pure Feuchttücher mit Bio-Baumwolle und einer Lotion aus 99% Wasser entwickelt.



Pampers Aqua Pure Feuchttücher sind alkohol- und parfümfrei und sorgen dafür, dass der natürliche pH-Wert der Babyhaut wiederhergestellt wird. "Kontakt mit Urin und Stuhl verändert den pH-Wert. Untersuchungen an Neugeborenen haben gezeigt, dass ein erhöhter pH-Wert die Haut anfälliger für Reizungen im Windelbereich macht", ergänzt Frau Dr. Kunz.



Hebammen und Eltern sind von den Pampers Aqua Pure Feuchttüchern überzeugt



Im Herbst 2017 wurden die neuen Aqua Pure Feuchttücher von 241 Hebammen getestet. Zwei Monate lang haben Hebammen und die Mütter, die sie betreuen, die Feuchttücher mit ihren Babys ausprobiert und die Reinigungsleistung und Hautverträglichkeit der Pampers Aqua Pure Feuchttücher bewertet - 93% würden sie weiterempfehlen. "Qualität, Verträglichkeit und Handhabung haben mich sehr überzeugt und, dass immer mehr auf die Inhaltsstoffe geachtet wird, ist eine tolle Entwicklung und freut mich sehr," berichtet eine Hebamme über ihre Erfahrungen im alltäglichen Gebrauch.



Auch 444 Leserinnen und Leser der Zeitschrift "Eltern" hatten die Möglichkeit, die Pampers Aqua Pure Feuchttücher zu testen. 92% der Eltern sind überzeugt und würden die Feuchttücher weiterempfehlen****.



Zuverlässige und praktische Begleiter fürs Wickeln unterwegs



Neben den neuen Aqua Pure Feuchttüchern bieten auch die Pampers Sensitive und die Pampers Fresh Clean Feuchttücher besonderen Schutz und Pflege für verschiedene Bedürfnisse von Eltern und Babys. Die Pampers Sensitive Feuchttücher helfen Hautirritationen vorzubeugen und gleichen den pH-Wert der Haut aus. Für eine sanfte Reinigung mit erfrischendem Duft - auch für Hände und Gesicht - sind Pampers Fresh Clean Feuchttücher geeignet. Die Einzelpackungen aller Feuchttücher sind dank des praktischen wiederverschließbaren Verschlusses einfach zu verwenden und bleiben dabei vor dem Austrocknen geschützt. Damit sind die Feuchttücher nicht nur Zuhause ein wertvoller Helfer, sondern auch ein perfekter Begleiter für unterwegs. Ab Mitte Mai 2018 sind die neuen Pampers Aqua Pure Feuchttücher zusätzlich zu den Sensitve- und Fresh Clean Feuchttüchern im Handel erhältlich.



Über Procter & Gamble



Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Wick® und Whisper®.



P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland



*u.a. aus Bio-Baumwolle **Im Vergleich zu Pampers Sensitive Feuchttüchern ***Der Produkttest wurde über das Online-Portal Hebammen-testen.de umgesetzt. Hebammen-testen.de ist darauf spezialisiert,Produkte von zertifizierten Hebammen testen zu lassen. Hebammen bewerben sich für diese Tests und nutzen ihre Expertise, um die Produkte zu bewerten. Die Feuchttücher wurden von August bis Oktober 2017 von 241 Hebammen getestet. ****Die Zeitschrift ELTERN hat ihre Leser dazu aufgerufen, von September bis Oktober 2017 die neuen Pampers Aqua Pure Feuchttücher mit ihren Kleinen zu testen.



