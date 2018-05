Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG

ISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Q3 2017/18 Ergebnisse

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 16.05.2018

Kursziel: EUR22,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 15.11.2016 (vormals: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim

AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,50.

Zusammenfassung:

Insgesamt lag das Ergebnis für Q3 2017/18 nahe bei unseren Erwartungen und

stieg um 13,4% auf EUR64,2 Mio. (Q3 16/17: EUR56,6 Mio.). Dagegen ging das EBIT

um 10,9% auf EUR1,4 Mio. zurück (Q3 16/17: EUR1,6 Mio.). Geringere

Profitabilität in Deutschland und Frankreich überwog die stärkere

Entwicklung in Ostmitteleuropa. Konzernumsatz und EBIT stiegen jedoch in

den ersten neun Monaten um 8,5% bzw. 6,8%, und Schloss Wachenheim bleibt

auf Kurs, die im Geschäftsbericht 2016/17 abgegebene Prognose für 2017/18

zu erreichen, dass 'das Umsatzwachstum das leichte Volumenwachstum

übertrifft und das Betriebsergebnis sich leicht erhöhen wird.' Dank der

Stärke des Wein- und Sektgeschäfts in Polen und des Branntweingeschäfts in

Polen und Rumänien dürfte Ostmitteleuropa Frankreich in diesem

Geschäftsjahr bei der operativen Marge als das profitabelste der drei

geografischen Segmente des Unternehmens ablösen. Angesichts der jüngsten

Ergebnisse haben wir unsere Prognosen für die deutschen und französischen

Segmente nach unten, aber für Ostmitteleuropa nach oben korrigiert. Der

Nettoeffekt dieser Änderungen auf unsere Bewertung ist jedoch

vernachlässigbar, und wir belassen unser Kursziel unverändert bei EUR22,50.

Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss

Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his

ADD rating and maintained his EUR 22.50 price target.

Abstract:

Overall Q3 2017/18 performance was close to our expectations showing a

13.4% increase in sales to EUR64.2m (Q3 16/17: EUR56.6m) while EBIT declined

10.9% to EUR1.4m (Q3 16/17: EUR1.6m). Lower profitability in Germany and France

outweighed stronger performance in East Central Europe. Group sales and

EBIT were up 8.5% and 6.8% respectively at the nine months stage however,

and Schloss Wachenheim remains on track to reach the 2017/18 guidance given

in the 2016/17 annual report that 'sales growth will outstrip a slight rise

in volume and that the operating profit will increase slightly.' Thanks to

the strength of the business in wine and sparkling wine in Poland and in

brandy in both Poland and Romania, East Central Europe looks set to

supplant France as the most profitable of the group's three geographic

segments in operating margin terms this financial year. In the light of

recent results, we have made downward adjustments to our forecasts for the

German and French segments, but have revised up our projections for East

Central Europe. However, the net effect of these changes on our valuation

is negligible and we leave our price target unchanged at EUR22.50. We retain

our Add recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16477.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0007229007

AXC0182 2018-05-16/12:22