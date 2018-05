Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding auf "Buy" mit einem Kursziel von 66,80 Euro belassen. Der Anstieg beim Umsatz im ersten Quartal sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis habe dagegen die Erwartungen nicht ganz erfüllt, was Folge des Margendrucks im Autosegment gewesen sei. Nettoergebnis und Gewinn je Aktie seien unterdessen wegen des Finanzergebnisses vier Prozent höher als erwartet ausgefallen./mf/mis Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006200108