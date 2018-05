Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Merck KGaA vor einer Investorenveranstaltung in London auf "Buy" belassen. Signale aus den Präsentationen von Wirkstoffkandidaten für die Konferenz der US-Krebsforscher dürften die Aufmerksamkeit weg von der aktuell ergebnisorientierten Bewertung hin zum Potenzial der Pipeline lenken, schrieb Analyst Peter Verdult in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Papiere der Darmstädter gehören zu seinen Favoriten der Pharmabranche./ag/mis Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-05-16/12:43

ISIN: DE0006599905