Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 von 265 auf 260 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Geschäftshalbjahr des britischen Mobilfunkkonzerns sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie erscheine im Vergleich mit den europäischen Wettbewerber-Papieren relativ teuer, nicht aber in puncto Free Cashflow./edh/ag Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-05-16/12:50

ISIN: GB00BH4HKS39