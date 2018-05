Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer eingehenderen Analyse der Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Entgegen ihrer ersten "in line"-Einschätzung der Kennziffern des Pharma- und Chemiekonzerns habe die Prüfung der Spartenprofitabilität ein differenzierteres Bild ergeben, schrieb Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern bleibt sie für die Segmente Healthcare und Performance Materials in puncto Margenentwicklung zurückhaltend./edh/ag Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

