Die britische Investmentbank Barclays hat die Allianz-Aktie ach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Der Vorstand des Versicherungskonzerns habe zuversichtliche Botschaften in puncto Ausblick und Solvabilität gesendet, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ag Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-05-16/12:51

ISIN: DE0008404005