Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Schneider Electric mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 84 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Elektrotechnikkonzern dürfte 2018 mit starkem Wachstum und hohen Margen glänzen, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei das Chance/Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Kursniveau bereits ausgewogen./edh/ag Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-05-16/12:53

ISIN: FR0000121972