Liebe Trader,

Noch bis Ende März hielt sich die türkische Lira im Vergleich zum Euro unterhalb des Wechselkurses von fünf zu eins auf, doch wenig später gab die Währung auf frische Tiefs nach und setzte ihre Abwertungsphase weiter fort. Ein Ende der Spirale scheint kein Ende nehmen zu wollen. Vor allem die ausbleibenden Investitionen in der Türkei schaden der heimischen Wirtschaft, obwohl das Wachstum im letzten Quartal höher ausgefallen ist, als zuvor noch erwartet worden war. Gleichzeitig wettert der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gegen die Finanzmärkte und drohte sogar der türkischen Notenbank. Die türkischen Finanzmärkte gerieten nach diesen Aussagen am Dienstag massiv unter Druck, die Landeswährung fiel sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro auf neue Rekordtiefs.

Größtes Problem für das türkische Staatsoberhaupt ist die hohe Inflation mit über 10 Prozent. In einer solchen Lage würden Währungshüter in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Teuerung zu dämpfen. Auch wenn sie Gefahr laufen dadurch das Wirtschaftswachstum zu dämpfen. Doch angesichts wiederholter Warnungen seitens des türkischen Präsidenten agiert die Notenbank in Ankara insgesamt sehr zaghaft, obwohl die Zinsen im April leicht anhoben worden sind. Eine Besserung ist noch lange nicht in Sicht!

Long-Chance:

Aktuell notiert die türkische Lira im Vergleich zum Euro bei rund 5,3000 TRY und zeigte sich besonders in den letzten Handelstagen äußerst dynamisch in ihrer Abwertung. Hierbei könnte sich der Druck in den kommenden Tagen sogar noch erhöhen und einen Kursanstieg des Euro gegenüber der türkischen Lira bis grob auf 5,5000 TRY erlauben.

Kommt es hingegen zu einer unerwarteten Trendwende auf dem aktuellen Niveau, sind erste Unterstützungen bei 5,1938 TRY auszumachen. Darunter sollte der Unterstützungsbereich zwischen glatt 5,0000 und 5,1325 TRY wieder für eine Stabilisierung des Euro sorgen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 5,3079 TRY

Kursziel: 5,3567 / 5,3910 TRY

Stop: < 5,1930 TRY

Risikogröße pro CFD: 0,1149 TRY

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Euro/Türkische Lira; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspaares zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 5,3079 TRY; 11:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

