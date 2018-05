Frankfurt - Eine neue Studie unter mehr als 300 professionellen Investoren in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, die von Franklin Templeton Investments zur Einstellung gegenüber europäischen Festzinstiteln in Auftrag gegeben wurde, zeigte, dass deutsche Investoren trotz der Sorgen um die niedrigen Renditen bei europäischen Rentenpapieren Staatsanleihen aus Kerneuropa und Investment-Grade-Anleihen bevorzugen und im Festzins-Bereich weniger risikobereit sind, so die Experten von Franklin Templeton.

