Die NordLB hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen zum ersten Quartal von 87 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Belastungen durch die Wechselkurse seien offenbar gravierender als bisher angenommen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Pharma- und Chemiekonzerns habe an der Börse enttäuscht./bek/ajx Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-05-16/13:18

ISIN: DE0006599905