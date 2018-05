Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank anlässlich der Anteilsreduzierung des zum Bund gehörenden Großaktionärs Hypo Real Estate (HRE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Warum der deutsche Staat 3,5 Prozent an dem Immobilienfinanzierer behalten habe, sei ihm schleierhaft, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Pfandbriefbank-Aktie sei im europäischen Branchenvergleich deutlich unterbewertet./edh/ajx Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-05-16/13:46

ISIN: DE0008019001