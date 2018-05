Liebe Trader,

Übergeordnet steckte die Elringklinger-Aktie seit Anfang dieses Jahres in einer Abwärtsbewegung fest! Aber seit gestern regt sich an einer wichtigen Unterstützung merklich Gegenwehr der Bullen. Der Wert konnte ein zweites Mal, nach einer kurzfristigen Korrektur, an dem Support von 13,70 Euro herum zur Oberseite abprallen und somit die Formation eines Doppelbodens aktivieren. Diese ist eine Trendwendeformation und befindet sich, mit einer guten Aussagekraft, sehr häufig am Ende eines Abwärtstrends. In der Theorie kann die Formation eine Aufwärtsbewegung einleiten - sogar mit recht hoher Wahrscheinlichkeit und ist sehr gut für den Aufbau von kurzzeitigen Long-Positionen geeignet.

Long-Chance:

Aufgrund eines potenziellen Doppelbodens können erste Kursziele zunächst am EMA 50 bei 15,18 Euro ausgemacht werden. Darüber hinaus besteht durchaus das Potenzial sogar an den EMA 200 bei 15,88 Euro zuzulegen. Endgültig aus dem mittelfristigen Abwärtstrend würde das Wertpapier aber erst ab etwa 17,00 Euro herauskommen. Eine Verlustbegrenzung ist vorerst knapp unter der Unterstützung von 13,70 Euro anzusetzen. Sollte ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau eintreten, müssen Anleger in der Elringklinger-Aktie mit weiteren Verlusten bis auf frische Jahrestiefs rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 14,10 Euro

Kursziel: 15,18 / 15,88 Euro

Stop: < 13,70 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,40 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Elringklinger AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 14,10 Euro; 12:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.