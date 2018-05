Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Jenoptik von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe in der Vorwoche außergewöhnlich gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere positive Nachrichten dürften folgen, so dass vorübergehende Korrekturen zum Einstieg genutzt werden sollten./mf/la

Datum der Analyse: 16.05.2018

