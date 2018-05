Wien - Die DWS sammelte in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutschlandweit rund 2,1 Milliarden Euro mit Wertpapierpublikumsfonds ein, so die Experten von "FONDS professionell".Nur Union Investment sei noch erfolgreicher gewesen, zeige ein Blick in die Statistik des deutschen Branchenverbands BVI. Aus einigen Flaggschifffonds der DWS dagegen sei im ersten Quartal reichlich Geld abgeflossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...