Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 3,30 auf 3,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jean-Francois Neuez hob seine Gewinnschätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu italienischen Banken für Intesa um 1 Prozent an. Er begründet dies mit unerwartet guten Ergebnissen für das erste Quartal./ag/edh Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-05-16/14:53

ISIN: IT0000072618