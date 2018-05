Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 24,50 auf 25,70 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Jean-Francois Neuez hob sie in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie weiter als Favorit unter den italienischen Banken hervor. Basierend auf dem Ergebnisziel für 2019 wiesen sie einen deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber europäischen Wettbewerbern auf. Der Zwischenbericht habe das Vertrauen in die Geschäftsziele der Unicredit zuletzt bestärkt./ag/edh Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2018-05-16/14:54

ISIN: IT0005239360