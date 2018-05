IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. Erstes Cannabis-Reformgesetz in der Geschichte der USA

Marapharm Ventures Inc. - Erstes Cannabis-Reformgesetz in der Geschichte der USA

16. Mai 2018, Kelowna, BC, Kanada - Marapharm Ventures Inc. (CSE: MDM) (OTCQX: MRPHF) (FWB: 2M0)(Marapharm oder das Unternehmen) freut sich, seinen Aktionären über die Cannabisreform in den USA berichten zu können. Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat Geschichte geschrieben und das bisher erste Cannabis-Reformgesetz verabschiedet, über das jemals abgestimmt wurde.

Obwohl die Fürsprecher einer Legalisierung auch zuvor bereits Siege in Form von Anpassungen übergreifender Rechtsvorschriften erzielt haben, ist keiner ihrer einzelnen Gesetzesvorlagen jemals so weit vorangeschritten.

Tim Walz und der Chairman Phil Roe, M.D. führten mit dem VA Medicinal Cannabis Research Act of 2018 (H.R. 5520) ein Gesetz ein, welches das US-Ministerium für Veteranenangelegenheiten (Department of Veterans Affairs, VA) dazu berechtigt, wissenschaftliche und medizinische Studien zu fördern, um die Sicherheit und Wirksamkeit von medizinischem Cannabis bei der Therapie von Kriegsveteranen zu untersuchen, die beispielsweise unter posttraumatischen Belastungsstörungen und chronischen Schmerzen leiden. Nach seiner Einführung erhielt das Gesetz zusätzliche Unterstützung von 28 Demokraten und sieben Republikanern.

https://democrats-veterans.house.gov/news/press-releases/veterans-an d-research-groups-endorse-bipartisan-va-medicinal-cannabis-research

Jüngst hat eine Umfrage der Veteranenorganisation The American Legion ergeben, dass einer von fünf Kriegsveteranen über sich selbst aussagt, mit Cannabis seine medizinischen oder physischen Beschwerden zu lindern. 100 % der Befragten zwischen 18 und 30 Jahren unterstützen die Verwendung von legalisiertem medizinischen Cannabis.

http://norml.org/images/_pdf/American_Legion_Poll_Nov_2_2017.pdf

Nachrichten über Wahl-Tendenzen

Bei den US-Zwischenwahlen in Illinois wetteifern acht Demokraten um das Amt des Generalstaatsanwalts. Alle Anwärter erklärten, sie stünden hinter der vollständigen Legalisierung von Cannabis für den Freizeitkonsum und schworen, jegliche Bemühungen des US-Generalstaatsanwalts Jess Sessions zu vereiteln, gegen medizinische Cannabisverkäufe vorzugehen, die bereits im ganzen Staat eingeläutet wurden.

http://www.chicagotribune.com/suburbs/evanston/news/ct-evr-attorney- general-candidate-forum-tl-0118-20180117-story.html

In Kalifornien erklärte die Senatorin Dianne Feinstein, eine langjährige Gegnerin der Legalisierung von Cannabis für den Freizeitkonsum, die US-Bundesregierung solle den legalen Cannabismarkt in Kalifornien nicht länger behindern. Die kalifornische Demokratin sagte, sie sei offen für die Option, legalisiertes Cannabis unter bundesstaatlichen Schutz zu stellen.

http://www.mcclatchydc.com/news/politics government/congress/article210212224.html

Republikaner in Michigan erwägen die Legalisierung von Cannabis vor den Zwischenwahlen. Da mittlerweile eine ausreichende Anzahl an Unterschriften gesammelt wurde, um Cannabis für den Freizeitkonsum bei den Zwischenwahlen im November dieses Jahres an die Urnen zu bringen, scheint es so, als wolle sich Michigan bei den Staaten mit Legalisierung einreihen. Da diese Tatsache auch den Republikanern im Rechtsapparat des Staates nicht verborgen geblieben ist, erwägen die Gesetzgeber Michigans, der Wählerinitiative den Wind aus den Segeln zu nehmen, und die Legalisierung umzusetzen, bevor die Wähler sie erzwingen können.

https://herb.co/marijuana/news/michigan-republicans-cannabis-initiat ive-midterms

Robillard schreibt in Trump pollster: Candidates should embrace medical marijuana: Gemäß den Informationen einer neuen Umfrage des führenden Wahlkampfforschers des derzeitigen Präsidenten Donald Trump, sollten die Kandidaten für das Repräsentantenhaus und den Senat, die derzeit im Wahlkampf stehen, das medizinische Cannabis dieses Jahr in ihr Programm aufnehmen. Eine neue landesweite Umfrage von Tony Fabrizio, David Lee und Travis Tunis von Fabrizio, Lee and Associates ergab, dass 77 Prozent der Wähler im Jahr 2018 die Verwendung von medizinischem Cannabis positiv sehen, darunter 74 Prozent in wichtigen Senatsstaaten und 76 Prozent in umkämpften Distrikten für die Wahl zum Repräsentantenhaus. Diese Zahl umfasst 68 Prozent der Republikaner, 81 Prozent der Parteilosen und 84 Prozent der Demokraten. Nur 15 Prozent der möglichen Wähler nehmen eine ablehnende Haltung gegenüber medizinischem Cannabis ein. https://www.politico.com/newsletters/morning-score/2018/03/19/the-bi ggest-republican-mega-donor-youve-never-heard-of-142121

Nach der Ankündigung am 14. Mai 2018 ist in New York mit einem starken Aufschwung bei den Bemühungen um die Legalisierung von Cannabis zu rechnen. Die Demokratische Partei in New York ist wird ihre volle Unterstützung für die Legalisierung von Cannabis verkünden - Neuigkeiten, die am gleichen Tag bekannt wurden, an dem Gouverneur Andrew Cuomo (D) vor Reportern erklärte, bei der Veröffentlichung einer von ihm im Januar in Auftrag gegebenen, offiziellen staatlichen Studie über die Wirkungen der Legalisierung von Cannabis könne es sich nur um Tage handeln.https://www.marijuanamoment.net/new-york-marijuana-legalizat ion-effort-about-to-get-a-big-boost/

Das Unternehmen hat niemals daran gezweifelt, dass es sich bei der Legalisierung von Cannabis für den medizinischen oder Freizeitkonsum nicht nur um einen Konzeptvorschlag, sondern vielmehr um eine starke Bewegung in der Bevölkerung handelt, die durch die Meinungsfreiheit in den Sozialen Medien zusätzlich angeschoben wird. Dies ist eine treibende Kraft, die jetzt und in Zukunft Beachtung verdient. sagte Linda Sampson, CEO des Unternehmens.

