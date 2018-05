Liebe Trader,

Übergeordnet befindet sich die Leoni-Aktie seit Mitte 2016 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und konnte dabei auf einen Wert von 66,20 Euro Anfang dieses Jahres zulegen. Anschließend ging das Papier in eine Korrektur über und schlug Anfang April schließlich auf ein Jahrestief von 48,56 Euro auf. Seitdem befindet sich der Kursverlauf wieder in einer Erholung und erlaubte es der Aktie an 55,38 Euro zuzulegen. Damit war der Wert kurz über den EMA 200 als Widerstand angestiegen - fiel jedoch am darauf folgenden Tag wieder zurück. Nicht aber aus der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Das Unternehmen wächst weiterhin und steht nun wieder direkt vor dem aktuell wichtigen Widerstand von grob 54,35 Euro, also dem EMA 200. Vieles deutet auf einen Durchbruch hin - die Prognose für das Gesamtjahr wurde nach den heute vorgelegten Zahlen bestätigt und der EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) legte zugleich um 13 Prozent auf 63 Mio. Euro zu!

Long-Chance:

Sollte der Durchbruch des Widerstands von 54,35 Euro per Tagesschlusskurs gelingen, sind erste Kursziele zunächst bei 58,20 Euro auszumachen. Darüber hinaus könnte das Wertpapier von Leoni sogar in den Bereich von ca. 62,00 Euro vorrücken! Über entsprechende Long-Positionen ließe sich hierdurch eine ansehnliche Rendite herausholen, aber eine Verlustbegrenzung sollte noch knapp unter den jüngsten Verlaufstiefs angesetzt werden, etwa bei 52,00 Euro. Sollte ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau einsetzen, müssen Aktionäre mit deutlichen Abgaben in der Leoni-Aktie bis auf 50,00 Euro rechnen, darunter sogar an die Jahrestiefs von 48,56 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 54,35 Euro

Kursziel: 58,20 / 62,00 Euro

Stop: < 52,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,35 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Leoni AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 53,58 Euro; 14:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

