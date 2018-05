Lauda-Königshofen - Dürr-Aktie: Aktionäre in Feierlaune! Aktienanalyse Obwohl der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) kein besonders erfolgreiches erstes Quartal für sich verbuchen kann, legte die Aktie am Mittwoch einen echten Kavalierstart hin und notiert zur Stunde mit über fünf Prozent im Plus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

