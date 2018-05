Toronto - Osisko Mining-Aktienanalyse des Analysten Craig Stanley von Eight Capital: Craig Stanley, Analyst vom Investmenthaus Eight Capital, äußert hinsichtlich der Aktien von Osisko Mining Inc. (ISIN: CA6882811046, WKN: A2AMF5, Ticker-Symbol: 1B7N, TSE-Symbol: OSK) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...