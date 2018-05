Frankfurt - Nach den merklichen Kursverlusten der Vormonate sind europäische Aktien im April in die Gewinnzone zurückgekehrt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAktien (ISIN DE0009757740/ WKN 975774).Der EURO STOXX 50-Index habe 5,2 Prozent zugelegt. Zu den Treibern der Kursbewegungen hätten vor allem politische Entwicklungen gezählt. Während erneut aufkommende Spannungen im Nahen und Mittleren Osten sowie das Auf und Ab im Handelsdisput zwischen den USA und China anfänglich noch belastet hätten, habe die gemäßigte Tonalität der USA im weiteren Monatsverlauf zu einem Aufatmen an den internationalen Aktienmärkten geführt. Europas Börsen hätten in der zweiten Monatshälfte zusätzlich von der Schwäche des Euro profitiert, der gegenüber dem US-Dollar innerhalb weniger Handelstage um über drei Prozent an Wert verloren habe. Investoren hätten sich verstärkt dem Greenback zugewendet, nachdem die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen über die Drei-Prozent-Marke geklettert sei.

