Für Wirecard geht es jetzt erst richtig los

Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) hatte bereits vorläufige Eckdaten für das erste Quartal 2018 vorgelegt. Diese fielen stark aus. So war es nun keine Sensation, als der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München bei der Bekanntgabe des ausführlichen Quartalsberichts erneut überzeugen konnte. Trotzdem reichte es bei der Wirecard-Aktie für ein neues Allzeithoch.

Seit Anfang 2018 hat die im TecDAX gelistete Wirecard-Aktie mal eben rund 34 Prozent an Wert zugelegt. Die zwischenzeitlichen Marktturbulenzen schienen Anleger überhaupt nicht zu stören. Auch die gelegentlichen "Short-Attacken" gegen Wirecard und sein Geschäftsmodell werden offenbar nicht mehr so stark registriert wie noch in der Vergangenheit.

Wirecard-Chart: boerse-stuttgart.de

Auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2018 profitierte Wirecard vom boomenden Online-Handel. Die Umsätze stiegen um 52,9 Prozent auf 420,4 Mio. Euro. Das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen hat sich im März-Quartal um 55,7 Prozent auf 26,7 Mrd. Euro erhöht, während das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 38,2 Prozent auf 112,3 Mio. verbessert wurde. Auf Gesamtjahressicht will Wirecard weiterhin ein EBITDA in Höhe von 520 bis 545 Mio. Euro erreichen.

