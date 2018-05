Verallia Deutschland AG: Aufsichtsrat bestellt Sebastian Kopsch zum CFO DGAP-News: Verallia Deutschland AG / Schlagwort(e): Personalie Verallia Deutschland AG: Aufsichtsrat bestellt Sebastian Kopsch zum CFO 16.05.2018 / 16:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. BAD WURZACH, 16. Mai 2018 - Der Aufsichtstrat der Verallia Deutschland AG hat Herrn Sebastian Kopsch zum Mitglied des Vorstands bestellt. Er wird ab dem 1. Juni 2018 die vakante Position des Chief Financial Officers (CFO) im Unternehmen besetzen und dabei die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Controlling sowie IT verantworten. Sebastian Kopsch ist Diplom-Kaufmann und verfügt über eine 20jährige Expertise als CFO, kaufmännischer Geschäftsführer und Vice President Controlling in verschiedenen Konzernen überwiegend in der Automotiv-Branche. Seine wichtigsten beruflichen Stationen waren Deutschland, Schweiz und Frankreich sowie Projekte in Spanien, USA, Portugal, Tschechien und China. Vor seinem Wechsel zur Verallia Deutschland AG war er seit 2015 selbstständiger Investor und Berater und begleitete ausgewählte Unternehmen bei der Durchführung von Veränderungsprojekten. Neben weiteren nationalen und internationalen Positionen hatte Sebastian Kopsch zuletzt den Posten des Geschäftsführers und CFOs bei der Constellium Singen / Deutschland GmbH inne. Davor war er als Vice President Controlling für die Peguform GmbH sowie in unterschiedlichen Positionen für die ABB Gruppe tätig. Über Verallia Die Verallia Deutschland AG wurde 1946 gegründet und beschäftigt bei einem Umsatz von rund 500 Mio. EUR insgesamt über 3.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen produziert in Deutschland an den Standorten Bad Wurzach, Wirges, Neuburg und Essen. Drei weitere Standorte in Osteuropa stellen ebenfalls Verpackungsglas für den jeweils lokalen russischen und ukrainischen Markt her. Das Unternehmen ist eine deutsche Tochtergesellschaft der Verallia Gruppe. Der unabhängige Konzern ist weltweit der drittgrößte Hersteller von Glasverpackungen für Lebensmittel und Getränke, und bietet innovative, maßgeschneiderte sowie umweltfreundliche Lösungen. 2,5 Mrd. EUR Umsatz mit 16 Milliarden produzierten Glasflaschen und Gläsern im Jahr 2017. Rund 10.000 Mitarbeitende und 32 Glasproduktionsstätten in 11 Ländern. Für mehr Informationen: www.verallia.com 16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Verallia Deutschland AG Oberlandstraße 88410 Bad Wurzach Deutschland Telefon: 07564-18 255 Fax: 07564-18 90255 E-Mail: cornelia.banzhaf@verallia.com Internet: www.verallia.de ISIN: DE0006851603 WKN: 685160 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 686753 16.05.2018

