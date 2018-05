Medios ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2018 gestartet. Im Zeitraum von Januar bis März stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 32 Prozent auf 68,6 Millionen Euro. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) kletterte ohne Berücksichtigung des 2017 beschlossenen Aktienoptionsprogramms (AOP) und ohne Einmalaufwendungen von rund 0,3 Millionen Euro im Zusammenhang mit der geplanten Akquisition und Integration der Betriebsteile der BerlinApotheke Schneider & Oleski oHG um 20 Prozent auf 2,4 Millionen Euro. Nach Sonderaufwendungen erhöhte sich das EBT ohne Berücksichtigung des AOP um fünf Prozent auf 2,1 Millionen Euro, hieß es in einer Mitteilung. Gleichzeitig bestätigte Medios die Prognose für das Gesamtjahr. Diese beinhaltet, dass die erworbenen Betriebsteile ab Juni 2018 integriert und einen signifikanten Beitrag zum Konzernumsatz und EBT leisten werden. Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet der Vorstand daher weiterhin mit einem Konzernumsatz in Höhe von rund 320 Millionen Euro und einem EBT ohne Berücksichtigung des AOP in Höhe von rund elf Millionen Euro. Das entspricht einem erheblichen Zuwachs um 26 Prozent beziehungsweise 37 Prozent im Vergleich zu den Geschäftszahlen 2017 in Höhe von 253 Millionen Euro oder 8,0 Millionen Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...