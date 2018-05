Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Deutsche Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) eine 5,25% Aktienanleihe Protect 2019/06 (ISIN DE000DD8CDM9/ WKN DD8CDM) mit dem Basiswert Deutsche Post vor.Die Deutsche Post DHL sei ein weltweit führender Post- und Logistikdienstleister, dessen Geschäftstätigkeit in die vier Segmente PeP (Post-eCommerce-Parcel, Brief- und Paketgeschäft), Express (Expressgeschäft), Global Forwarding, Freight (internationale Logistikdienstleistungen) und Supply Chain (Informationslösungen) unterteilt sei. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres sei die Entwicklung von Umsatz und Ergebnis gemischt ausgefallen: Der Konzernumsatz habe 14,7 Mrd. Euro erreicht, was um 0,9% unter dem Wert des Vorjahreszeitraums gelegen habe. Die Umsatzerlöse seien einerseits durch den schwachen Dollar belastet worden, darüber hinaus habe auch der Verkauf der Tochter Williams Lea Tag einen negativen Einfluss gehabt. Bereinigt um diese Effekte habe der Umsatz einen organischen Zuwachs von 6,4% erreicht.

