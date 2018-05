Der DAX kämpft mit der Marke von 13.000 Zählern, beim Dow blicken die Anleger auf die Marke von 25.000 Punkten. Warum diese Marken so wichtig sind und was Anleger beachten sollten, verrät Finanzmarktexperte Bastian Galuschka in der neuen Ausgabe von Charts & Co. Er blickt zudem auf die Feinunze Gold, die für ihn "die größte Enttäuschung des Jahres" ist und verrät warum Solarwerte wieder in den Fokus rücken.