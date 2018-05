Der Euro hat heute, am Mittwoch im späten europäischen Handel seine Vortagesverluste weiter ausgebaut. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1797 US-Dollar.Jüngste Entwicklungen rund um die Regierungsbildung in Italien verunsichern die Märkte. Zum einen ist in einem Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen den euroskeptischen ...

