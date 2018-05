Frankfurt - Im Handelskonflikt zwischen China und den USA wechseln insbesondere die USA in kurzen Zeitabständen von Eskalation auf Entspannung und umgekehrt, so die Analysten der DekaBank. Der Besuch einer amerikanischen Handelsdelegation sei für die chinesische Seite sehr unerfreulich verlaufen: Die USA hätten ihre Forderung an China, den bilateralen Handelsüberschuss um 100 Mrd.

