Hannover/Berlin, 16. Mai 2018 - Das Programm der Serious Games Conference auf der CEBIT 2018 am Donnerstag, 14. Juni ist komplett. Für das Thema "AI - Levelling Up to Intelligent Worlds" konnten hochkarätige internationale ReferentInnen gewonnen werden. Sie informieren in Vortrags- und Diskussionsformaten...

Den vollständigen Artikel lesen ...